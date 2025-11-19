Удар ВСУ вывел из строя котельную и оставил без света жителей Рыльска

Энергетическая инфраструктура Курской области вновь подверглась атаке со стороны Вооружённых сил Украины. О повреждениях объекта сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня днём враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных», — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава области добавил, что противник сознательно выбирает своей целью объекты энергетики, чтобы навредить местным жителям. При этом он заверил, что все силы будут брошены на помощь людям

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.