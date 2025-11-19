Филя Болгарский со шрамом: Киркоров стал вором в законе в новогоднем фильме о Шурике

Филипп Киркоров сыграет роль криминального авторитета с харизмой и обаянием. Он превратится в Филю Болгарского и переместится не на сцену, а в тюремную камеру. В таком образе певца можно будет увидеть в авторской версии «Невероятные приключения Шурика» с участием популярных отечественных звёзд.

Сюжет рассказывает о сроке Фили в колонии, где он делит камеру с другими заключёнными, которых сыграли Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселёв, Андрей Гайдулян и Константин Мурзенко. В стенах тюрьмы Филя исполнит свою версию знаменитой песни Валерия Леонтьева «Дельтаплан», наполненную самоиронией и грандиозностью. У Болгарского также будет «корона», но из хлебного мякиша и заметная татуировка на груди с надписью «Viva La Diva». Шрам, тянущийся по всей щеке, напомнит о непростой судьбе бандита.

Комедия вновь воспроизведёт невероятную историю любви Шурика и Нины. Знакомые сюжетные линии перенесут зрителей в атмосферу классического кинематографа. Фильм содержит многочисленные отсылки не только к советским лентам, таким как «Операция «Ы», «Служебный роман», «Кавказская пленница», но и к мировым хитам: «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и другим культовым картинам.

Главные роли в «Невероятных приключениях Шурика» исполняют известные звёзды ТНТ, которые уже знакомы зрителям по прошлым новогодним мюзиклам: Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (товарищ Саахов). В проекте также задействованы профессиональные актёры и музыканты — ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина, группы IOWA, The Hatters и другие.

Продюсерами новогоднего мюзикла выступают Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёрскую команду возглавляют Роман Ким и Миша Семичев — создатели известных новогодних хитов «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука». Премьера картины состоится в кинотеатрах 11 декабря, а 31 декабря специальная версия «Невероятных приключений Шурика» выйдет в эфире.

