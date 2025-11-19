Дизайнер назвала устаревшие приёмы украшения дома к Новому году

Праздничный декор — это возможность создать особенное настроение в собственном интерьере. Однако в мире интерьерного дизайна, как и в моде, есть свои определённые каноны актуальности. Что уже вышло из моды, рассказала Life.ru дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Раньше в каждом доме царили изобилие блёсток, массивные гирлянды с разноцветными лампочками и пластиковые фигурки самых разных оттенков. Сейчас такой декор воспринимается как чрезмерно кричащий и безвкусный. Натуральность и сдержанность вытеснили чрезмерное количество украшений, а блеск стал более тонким — например, благодаря металлизированным элементам в сочетании с природными материалами. Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors

В декорировании жилья к Новому году возьмите за основу принцип максимум трёх сочетающихся между собой оттенков, предложила дизайнер. Он позволит подчеркнуть атмосферу праздника без излишнего визуального хаоса.

Также в прошлом остались крупные пластиковые игрушки и дешёвые искусственные венки — сегодня гораздо чаще используют handmade декор из натуральных материалов: ягоды, шишки, ветки хвои и текстиль с выразительной фактурой. Такой декор смотрится лаконичнее и глубже по смыслу, а еще подчеркивает индивидуальность и внимание к деталям.

«Кроме того, теряет актуальность принцип декорирования разных помещений квартиры загородного дома или квартиры по собственному сценарию. Сегодня интерьер – это единое пространство, где каждая зона лишь дополняет другие, а не находится на отдалении от них», — говорит эксперт.

Приступая к декорированию жилья к Новому году, дизайнер советует продумать, как поддержать единый сценарий по всему пространству в разных помещениях и тогда у вас получится создать общую концепцию, которую непременно оценят близкие и друзья.

