В России могут ввести должность уполномоченного по правам студентов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic
В России может появиться должность уполномоченного по правам студентов, сообщает Telegram-канал Юнашев LIVE. Эту инициативу поддержала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что студентам нередко требуется помощь при защите своих прав в университетах и общежитиях.
«Я поддерживаю создание специализированных уполномоченных по правам человека, в том числе омбудсмена по защите прав студентов. Вопрос в том, где он структурно будет встроен и какие у него будут инструменты, чтобы реально защищать студенчество», — заявила Москалькова в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Она напомнила, что в ряде стран, например в Турции, институт уполномоченных имеет заместителей по направлениям — по правам молодежи, военнослужащих, госслужащих. По словам Москальковой, такая специализация оправдана и в российской системе.
Омбудсмен также отметила, что готова оказать организационную и административную поддержку новому институту, в том числе выделить сотрудников, которые будут курировать это направление.
По словам Москальковой, должность может быть введена на выборных началах и стать частью Института по правам человека либо быть утверждена решением Госдумы.
Ранее Life.ru сообщал, что все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. В Госдуме уже объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах.
