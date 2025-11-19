Россия и США
19 ноября, 11:34

Захарова объявила ответ России на закрытие консульства в Польше

Обложка © Telegram / МИД России

В ответ на закрытие российского Генерального консульства в Гданьске Москва намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в РФ. Об ответе на новый недружественный шаг рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сказала дипломат журналистам.

Ранее сегодня Польша объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Устроили всё украинцы. Несмотря на это, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возложил ответственность за произошедшее на Россию, хотя и без предоставления доказательств.

