В ответ на закрытие российского Генерального консульства в Гданьске Москва намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в РФ. Об ответе на новый недружественный шаг рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сегодня Польша объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Устроили всё украинцы. Несмотря на это, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возложил ответственность за произошедшее на Россию, хотя и без предоставления доказательств.