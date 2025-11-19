Рэпер Птаха: В детстве я воровал и жил на вокзале

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) признался, что в детстве занимался воровством, поскольку жил в тяжелых условиях. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube.

Музыкант подчеркнул, что не оправдывает противоправные действия, но считает, что необходимо различать тех, кто ворует «из-за нужды», и тех, кто делает это «из жадности».

«В 1991 году я уже воровал. Мне приходилось, потому что после войны жил на вокзале. Так получилось, а не потому, что я получал от этого удовольствие», — сказал Нуриев. Он добавил, что, по его мнению, «генералы воруют, потому что не могут нажраться».

Птаха пришёл на интервью в футболке с портретом президента. Он заявил, что либеральные журналисты «демонизируют» лидера России, в то время как сам музыкант считает его «идеальнейшим вариантом» для страны. По словам рэпера, многие люди из криминальной среды также испытывают к нему уважение.

«Он заставил уважать себя всех — или бояться, или уважать», — сказал артист.

Давид Нуриев прославился как участник группы «Центр», чьи альбомы стали классикой русского рэпа. Детство провёл в Баку, затем оказался в Москве — по собственным словам, долгое время жил в условиях нужды. Позже Птаха начал сольную карьеру, стал организатором баттлов и заметной фигурой в отечественном хип-хоп-сообществе.