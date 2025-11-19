Россия и США
19 ноября, 11:52

Рэпер Птаха назвал Путина идеальным лидером России в интервью Дудю*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ptaharu_

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал Владимира Путина идеальным руководителем для России. Свою позицию музыкант высказал в интервью для YouTube-канала Юрия Дудя*.

Нуриев пришел в студию в футболке с портретом президента. Он добавил, что либеральные журналисты часто демонизируют образ российского лидера, и выразил с этим несогласие.

«Я-то уже старый — 44 годика — и успел застать разные времена. Могу сказать, что то, что сейчас происходит со страной и тем менталитетом, который у нас, — это [Путин] идеальнейший вариант. Мне нравится он. И я знаю много людей из криминального мира, которые очень его уважают. Он заставил уважать себя всех — или бояться, или уважать», — заявил рэпер.

Ранее Птаха признался, что в детстве занимался воровством, поскольку жил в тяжёлых условиях. Артист заявил, что, хотя и не поддерживает противозаконные поступки, важно проводить грань между людьми, совершающими кражи из-за крайней необходимости, и теми, кто руководствуется банальной жадностью.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Александра Мышляева
