Рэпер Птаха назвал Путина идеальным лидером России в интервью Дудю*

Нуриев пришел в студию в футболке с портретом президента. Он добавил, что либеральные журналисты часто демонизируют образ российского лидера, и выразил с этим несогласие.

«Я-то уже старый — 44 годика — и успел застать разные времена. Могу сказать, что то, что сейчас происходит со страной и тем менталитетом, который у нас, — это [Путин] идеальнейший вариант. Мне нравится он. И я знаю много людей из криминального мира, которые очень его уважают. Он заставил уважать себя всех — или бояться, или уважать», — заявил рэпер.