19 ноября, 12:24

Украина рухнула на 90-е место в рейтинге IQ, сравнявшись с Оманом и Кенией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Havrilov

Крупнейший в мире агрегатор тестов Worldwide опубликовал обновлённую статистику среди стран по уровню IQ их граждан. Первое место досталось Японии — там средний показатель составил 112.29.

Украина опустилась на 90-е место в рейтинге IQ. Скриншот © Worldwide-iq-test.com

Сразу за Японией идут Китай и Тайвань (111.74 и 111.19). Из европейских стран самой смышлёной оказалась Венгрия, IQ граждан которой составил 111.06 — четвёртое место.

Россия в этом рейтинге заняла 57-е место с показателем IQ 98.53. Белоруссия обогнала её, заняв в списке 46-е место (99.70). США находятся на 77-м (96.59).

А вот Украина заметно растеряла в качестве интеллекта, опустившись с 75 на 90 место с показателем 94.99. Это уровень Омана, Кении и Эфиопии. Последнее место в этот раз досталось Мозамбику (90.08).

Кстати, в январе сайт International IQ registry тоже опубликовал свою статистку по уровню IQ среди стран. Тогда лучший результат показал Китай, а на второй строчке внезапно оказался Иран. Россия занимала шестое место, а Украина — 78-е. Самой «глупой» страной был признан Габон.

