19 ноября, 12:15

Задушившая 9-летнего сына россиянка сошла с ума после смерти родителей и мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Женщина, которая задушила своего сына в Симферополе, начала терять рассудок после смерти родителей и мужа. Надежда была протестантской, никогда официально не работала, а после серии трагических событий в жизни стала постепенно сходить с ума. Об этом сообщает Telegram-каналу Mash на волне рассказали соседи.

Видео © Telegram / Mash на волне

Несколько месяцев женщина находилась в психиатрической клинике, в это время её сын воспитывался в приюте. После выписки матери соцслужбы без особых проверок вернули ребёнка домой. Недавно у Надежды появился новый спутник. Соседи отмечают, что он казался порядочным человеком, однако сама женщина перестала даже здороваться с соседями.

Суд в Балашихе арестовал до 16 января мать, обезглавившую шестилетнего сына

Напомним, что Надежда задушила своего девятилетнего сына в Симферополе, потому что ребёнок постоянно просил есть и раздражал её. Женщина также звонила своему сожителю, жалуясь на сына и угрожая его убить. После совершения преступления мать пыталась проверить, жив ли мальчик, прокалывая тело вилкой.

