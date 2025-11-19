Проверяла вилкой, жив ли: Россиянка задушила 9-летнего сына за то, что он просил есть

Мать задушила своего девятилетнего сына в Симферополе, потому что ребёнок постоянно просил есть и раздражал её. До этого женщина звонила своему сожителю, жалуясь на сына и угрожая его убить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Дом, где мать задушила своего девятилетнего сына. Видео © Telegram / Mash на волне

Соседи рассказали, что Надежда в последнее время заметно изменилась и сильно похудела. Мальчик учился хорошо, местные жители подкармливали его и приносили одежду. Школьник также сам звонил отчиму с просьбой о помощи. Когда мужчина пришёл домой, ребёнок уже был мёртв.

Мать пыталась проверить, жив ли он, прокалывая тело вилкой. Перед трагедией Надежда недавно вышла из психоневрологического диспансера, сейчас её снова госпитализировали.