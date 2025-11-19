Ровесники неандертальцев: Поцелуи оказались намного «древнее», чем считалось ранее

Поцелуи как форма социального контакта могли возникнуть у предков человекообразных приматов 17–21 млн лет назад. К такому выводу пришли учёные Оксфордского университета, изучив эволюцию межвидового поведения приматов.

Исследователи проследили происхождение неагрессивных оральных контактов, которые по определению совпадают с понятием «поцелуй». Такие действия характерны для шимпанзе, бонобо и орангутанов, что указывает на их глубокие эволюционные корни.

Авторы работы предполагают, что поцелуи были свойственны и неандертальцам, включая их взаимодействие с ранними людьми. На это указывают обнаруженные общие микробиомы полости рта, а также следы неандертальской ДНК у современных людей за пределами Африки.

Учёные отдельно отмечают, что поцелуи фиксируются лишь в 46% современных культур. Это ставит под сомнение распространённое представление о «универсальности» поцелуя и указывает на то, что это поведение могло развиваться по-разному в разных обществах.