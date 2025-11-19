«Не знала, что оторвётся»: Девушка откусила нечто ценное парню во время изнасилования

В Республике Кыргызстан молодой человек получил серьёзную травму лица во время попытки изнасиловать девушку. Об инциденте, произошедшем 8 ноября в Манасе, сообщило киргизское издание Kaktus.media со ссылкой на медицинские источники.

Директор Джалал-Абадской областной больницы Кумар Ботокараев подтвердил, что парню потребовалась операция после того, как ему откусили кончик языка и часть нижней губы.

«Язык может восстановиться. Такие травмы обычно случаются при эпилепсии, но чтобы во время поцелуя — такое в моей практике впервые», — сказал доктор.

Правоохранительные органы рассказали, что они вместе были на свадьбе у общих знакомых, где и произошёл тот самый «поцелуй». Однако есть и другая, более интересная точка зрения. Журналисты из киргизского агентства MediaHub поговорили с участницей происшествия и выяснили кое-что новенькое.

Оказалось, что это был вовсе не несчастный случай, а тот самый парень пытался изнасиловать её в машине по возвращении с мероприятия. Сначала разговор был спокойным, но затем молодой человек стал терять контроль над собой.

«Когда он попытался поцеловать меня, у меня появилась сильная злость, и я укусила его. Я даже не знала, что язык может оторваться», — заявила девушка.

Она добавила, что с этим парнем они были просто знакомыми. Кстати, заявление на неё подавать он не стал. В полиции отметили, что стороны не имеют никаких претензий друг к другу, но расследование продолжилось.

Ранее похожий случай произошёл на Урале, где суд назначил 1,3 года ограничения свободы девушке, которая дала отпор насильнику. Мужчина пытался надругаться над ней и вонзил нож ей в ногу, пригвоздив её к полу, однако жертва вырвалась и сама порезала его.