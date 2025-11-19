Крысиный метрополис: Колония грызунов выкопала подземный город в Мурино

Грызуны, чувствуя себя в полной безопасности, обустроили на берегу целый «подземный город» с десятками нор. Как отмечают очевидцы, животные проявляют высокую активность, особенно в те моменты, когда кто-то из горожан приходит покормить обитающих в ручье уток. Смелые грызуны не только стремительно выбегают из своих укрытий, но и свободно перемещаются по прилегающим улицам и даже совершают заплывы в воде.