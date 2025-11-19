Россия и США
19 ноября, 12:32

Крысиный метрополис: Колония грызунов выкопала подземный город в Мурино

Колония крыс выкопала подземный город в Мурино

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Gallinago_media

Район Лесной ручей в Западном Мурине подвергся масштабному нашествию крыс, которые практически оккупировали территорию на пересечении Воронцовского и Петровского бульваров. О проблеме сообщили местные жители, активно обсуждающие сложившуюся ситуацию в социальных сетях.

В Мурине грызуны выкопали подземный город. Видео © VK / Девяткино LIVE | Мурино

Грызуны, чувствуя себя в полной безопасности, обустроили на берегу целый «подземный город» с десятками нор. Как отмечают очевидцы, животные проявляют высокую активность, особенно в те моменты, когда кто-то из горожан приходит покормить обитающих в ручье уток. Смелые грызуны не только стремительно выбегают из своих укрытий, но и свободно перемещаются по прилегающим улицам и даже совершают заплывы в воде.

Чем опасно подкармливать голубей во дворах и какие опасные заболевания переносят летучие «крысы»
Ранее Life.ru рассказывал, как в московском ЖК «Саларьево парк» зафиксировали настоящую крысиную эпидемию. Граждане сообщают о масштабном распространении грызунов: вредители обживают придомовую территорию, проникают в подъезды жилых домов, скрываются в полостях за натяжными потолками и открыто перемещаются по помещениям кафе.

