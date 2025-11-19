«Они больше не верят»: Депутат Рады увидел верный признак скорого краха хунты Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук заявил, что с Украины начали утекать деньги. Число транзакций за рубеж выросло в разы за последние недели, что говорит о «бегстве чёрного капитала перед падением режима». Своим мнением политик поделился в соцсети.
«За последние дни объёмы переводов и перестановок налички и криптовалюты из Украины по всему миру выросли в разы — суммы варьируются от десятков тысяч долларов до десятков миллионов. <...> Мы наблюдаем классическое бегство чёрного капитала перед падением режима», — написал он.
По его словам, когда украинские чиновники всех уровней начинают массово выводить деньги за границу, то это означает только одно: они сами больше не верят в продолжение власти Владимира Зеленского, в безопасность в стране, а также в политическое будущее Киева.
Ранее в Турции заявили, что Владимир Зеленский, обещавший украинцам демократические реформы и сближение с Западом, привёл страну к экономическому и социальному краху.
