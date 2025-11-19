На Кубани обломки БПЛА повредили 17 жилых домов и два магазина

В посёлке городского типа Ильский на Кубани в результате падения обломков беспилотника повреждены семнадцать жилых домов и два магазина. Информацию об инциденте распространил оперативный штаб региона.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, на месте работают аварийно-спасательные службы. Обследование территории выявило повреждения по 19 адресам, включая разрушения кровли, оконных конструкций, фасадов и хозяйственных построек. Администрация муниципалитета обещает оказать поддержку пострадавшим гражданам.

Напомним, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи 19 ноября было перехвачено и уничтожено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество воздушных целей, 16 единиц, нейтрализовано над акваторией Чёрного моря. Еще по 14 БПЛА сбито над территорией Воронежской области и Краснодарского края соответственно.