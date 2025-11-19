Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 12:38

На Кубани обломки БПЛА повредили 17 жилых домов и два магазина

В посёлке городского типа Ильский на Кубани в результате падения обломков беспилотника повреждены семнадцать жилых домов и два магазина. Информацию об инциденте распространил оперативный штаб региона.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, на месте работают аварийно-спасательные службы. Обследование территории выявило повреждения по 19 адресам, включая разрушения кровли, оконных конструкций, фасадов и хозяйственных построек. Администрация муниципалитета обещает оказать поддержку пострадавшим гражданам.

Обломки БПЛА повредили дом во время ночной атаки на Кубань
Напомним, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи 19 ноября было перехвачено и уничтожено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество воздушных целей, 16 единиц, нейтрализовано над акваторией Чёрного моря. Еще по 14 БПЛА сбито над территорией Воронежской области и Краснодарского края соответственно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
