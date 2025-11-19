Продажу бензина только по паспорту могут ввести в российском регионе

В Ростовской области прокуратура подготовила законопроект, который может обязать АЗС проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. Если документ утвердят, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

Инициативу объясняют стремлением запретить продажу топлива несовершеннолетним, у которых нет водительских прав. Это должно снизить аварийность на дорогах. Речь идёт о подростках, покупающих бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов. Формально такая техника считается спортивным инвентарём и не предназначена для езды по дорогам общего пользования, однако подростки игнорируют запрет и создают опасные ситуации.

При этом ограничение не будет касаться подростков с водительским удостоверением — получить права в России можно с 16 лет.

Ранее в Тюменской области обсуждали инициативу о запрете продажи бензина детям как способ борьбы с подростковыми ДТП. Эксперты отметили, что такая мера может стать эффективным барьером для несанкционированного использования мототехники, хотя полностью исключить её использование не сможет — заправлять её по-прежнему могут родители.