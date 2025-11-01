Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 07:22

В российском регионе предложили запретить продажу бензина детям для сокращения числа ДТП

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Введение запрета на продажу топлива несовершеннолетним может стать эффективным инструментом снижения аварийности с участием подростков, отметили участники пресс-конференции по детской дорожной аварийности. По мнению экспертов, подобная мера создаёт дополнительный барьер для несанкционированного использования мототранспорта, хотя и не исключает полностью возможность заправки техники родителями.

Тем не менее административные ограничения затрудняют самостоятельное приобретение горючего и ограничивают передвижение несовершеннолетних на питбайках и мопедах. Подобные меры направлены прежде всего на подростков до 16 лет, не имеющих законного права управления транспортными средствами, сообщает РИА «ФедералПресс».

Статистика одной лишь Тюменской области свидетельствует о масштабе проблемы: за девять месяцев 2025 года произошло 86 аварий с участием несовершеннолетних водителей, в которых один ребёнок погиб и 86 получили травмы. При этом 62 подростка управляли мотоциклами, 35 — мопедами. За аналогичный период правоохранительные органы привлекли к ответственности 806 несовершеннолетних, управлявших транспортом без соответствующих прав.

«[Запрет] создаёт хотя бы какой-то заградительный барьер для доступности несовершеннолетним к бензину и к тому, чтобы заправлять свои транспортные средства, а значит, и ездить», — подчеркнула зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Мария Морева.

Ранее обязательные социальные отработки для пользователей электросамокатов в возрасте 16-27 лет предложил ввести председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, ежедневная двухчасовая бесплатная доставка продуктов и лекарств пожилым людям поможет дисциплинировать молодёжь и оказать поддержку пенсионерам.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

