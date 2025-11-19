Патриарх Кирилл объяснил смысл заповеди «не убий» во время военных действий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на Всемирном русском народном соборе объяснил, как работает заповедь «не убий» в условиях войны. По его словам, если враг угрожает жизни мирных жителей — стариков, женщин и детей — бездействовать нельзя, а защитник Отечества в этом случае исполняет заповеди, сохраняя жизни слабых.

Патриарх подчеркнул, что «военный и духовный подвиг» неразделимы. Он отметил, что, когда зло отнимает человеческие жизни, «непротивление становится пособничеством убийству». Поэтому тот, кто защищает Родину, действует в рамках христианских заповедей и не вправе «подставлять под удар своих соотечественников».

Он напомнил, что подобное понимание разделяли Александр Невский, Дмитрий Донской, патриархи Гермоген и Сергий Старогородский. А также упомянул термин «справедливая война», который используется в социальной концепции РПЦ. Церковь допускает участие верующих в боевых действиях, если это необходимо для защиты ближних и восстановления справедливости.

Патриарх привёл пример Великой Отечественной войны, где, по его словам, «уничтожению были приговорены целые народы», но советские солдаты спасли миллионы людей. Он добавил, что победа обеспечила долгий период без глобальных войн между великими державами, а сама защита Отечества стала «священной войной».

Ранее патриарх Кирилл призывал бороться с распространением неоязычества среди военных в зоне СВО и назвал его пропагандистов «чудиками», отметив, что священники должны этому противостоять.