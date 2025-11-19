«Не знают, где Байкал»: Невролог объяснил, почему россияне и европейцы отупели по сравнению с азиатами

Невролог Александр Комаров в беседе с Life.ru прокомментировал опубликованный рейтинг IQ по странам мира и объяснил, почему некоторые государства, включая европейские, показали более низкие результаты.

Комаров отметил, что различия в средних показателях IQ связаны не с «национальными или расовыми особенностями», а с историей формирования менталитета, культурой обучения и моделью образования. По его словам, каждая система тестирования создаётся с учётом специфических знаний и навыков, поэтому результаты неизбежно смещаются в ту или иную сторону.

Если тесты составлены так, чтобы учитывать логику и навыки, характерные для азиатских школьных моделей, очевидно, что представители этих стран покажут более высокие результаты Александр Комаров невролог

Собеседник Life.ru подчеркнул, что IQ — это интегрированный показатель, включающий не только объём знаний, но и способность к логическому мышлению, анализу информации, поиску сходств и исключению лишнего. Поэтому, по мнению эксперта, нельзя считать глобальный рейтинг полностью объективным или универсальным.

«Если говорить о текущем поколении — российском сегменте возрастом от 15 до 35 лет — то, в связи с перестройкой и социальными потрясениями, многие люди не получили полного или качественного образования. В результате они могут не знать названия европейских столиц, не различают особенности различных стран или даже не уметь назвать расположение географических объектов, таких как Байкал», — комментирует эксперт.

Комаров также отметил, что качество образования и его стабильность напрямую влияют на результаты тестов. В странах, где система переживала социальные потрясения или массовую миграцию, показатели могли снизиться.

Европейцы в рейтинге опустились ниже, в том числе и потому, что пришло новое поколение, мировые проблемы, переживания, тоже самое и с Украиной – не до образования. Александр Комаров невролог

Крупнейший агрегатор Worldwide IQ Test опубликовал обновлённый рейтинг стран по среднему IQ: первое место заняла Япония (112,29), за ней следуют Китай (111,74) и Тайвань (111,19), лучшей в Европе стала Венгрия (111,06), занявшая четвёртую позицию; Россия разместилась на 57-м месте (98,53), США — на 77-м (96,59), а Украина опустилась на 90-е место.