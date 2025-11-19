Волки научились ловить крабов и рыбу при помощи сети

Волчица в канадской провинции Британская Колумбия освоила уникальную методику браконьерства, научившись вытаскивать зубами рыболовные ловушки с уловом. О необычном поведении животного, попавшем на видео, сообщает проект Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project.

Видео © Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project

Местные рыбаки долгое время не могли понять, кто систематически разоряет их снасти, предназначенные для отлова инвазивных зеленых крабов. Разгадка оказалась неожиданной: наблюдение показало, что серая хищница действует с поразительной точностью. Сначала она вытягивает на берег сигнальный поплавок, а затем возвращается в воду, чтобы подтянуть за трос и саму ловушку.

