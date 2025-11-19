Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 12:56

Волки научились ловить крабов и рыбу при помощи сети

Обложка © Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project

Обложка © Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project

Волчица в канадской провинции Британская Колумбия освоила уникальную методику браконьерства, научившись вытаскивать зубами рыболовные ловушки с уловом. О необычном поведении животного, попавшем на видео, сообщает проект Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project.

Видео © Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project

Местные рыбаки долгое время не могли понять, кто систематически разоряет их снасти, предназначенные для отлова инвазивных зеленых крабов. Разгадка оказалась неожиданной: наблюдение показало, что серая хищница действует с поразительной точностью. Сначала она вытягивает на берег сигнальный поплавок, а затем возвращается в воду, чтобы подтянуть за трос и саму ловушку.

В Московском зоопарке от онкологии умер 13-летний волк Тарзан
В Московском зоопарке от онкологии умер 13-летний волк Тарзан

Ранее Life.ru сообщал, что в Канаде туристы из Исландии стали свидетелями редкого зрелища: схватки белого и чёрного медведей. Происшествие случилось в северном районе провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. По словам одного из свидетелей, хотя слухи о подобных инцидентах и ходят, ему ни разу не доводилось видеть фотографий, которые бы достоверно зафиксировали нечто подобное.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Канада
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar