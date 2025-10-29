В Московском зоопарке от онкологии умер 13-летний волк Тарзан
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Серый волк по кличке Тарзан, долгое время страдавший от онкологического заболевания, скончался в Московском зоопарке на 14-м году жизни. О печальном событии сообщили представители столичного зоосада в Telegram-канале.
«Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии. Наши ветеринарные врачи сделали всё возможное, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Тарзан появился на свет весной 2012 года в Великом Устюге, в местном зоосаде, являющемся частью Московского зоопарка. Год спустя его доставили в Москву и соединили с самкой по кличке Рада. После периода привыкания, который потребовал времени, пара начала хорошо ладить и вместе выходила на прогулки. Сотрудники зоопарка отметили, что после гибели Тарзана волчица сначала была замкнутой, но затем смогла справиться с потерей.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке скончалась любимица посетителей учреждения — 37-летняя самка тапира по имени Сью. Из-за глубокой старости у неё начались проблемы со здоровьем. Она переехала в Москву из американского Детройта в 2005 году.
