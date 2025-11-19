Всего 4 фразы: Life.ru узнал, как отказаться от игры в «Тайного Санту» и не обидеть коллег

Участие в предновогодней игре «Тайный Санта» может вызывать дискомфорт, и у сотрудника есть полное право вежливо от него отказаться. Эффективные стратегии для этого предложила эксперт по этикету Надежда Коломацкая. В случае когда предложение присоединиться к игре только поступило, уместен прямой, но вежливый отказ, считает специалист.

«Можно высказать прямой, но вежливый отказ, если вас спросили лично, и сказать: «Спасибо большое за приглашение к участию в «Тайном Санте». Я очень ценю идею и вашу заботу. К сожалению, в этом году я не могу присоединиться, но желаю всем прекрасных подарков и отличного настроения». Ещё вариант: «Это замечательная традиция. Я бы с радостью, но, к сожалению, сейчас мой бюджет не позволяет мне принять участия в игре. Надеюсь, вы прекрасно проведёте время». Следующий вариант: «Благодарю за предложение. Мне очень нравится эта идея, но я предпочитаю в этом году не участвовать в «Тайном Санте», однако буду рад видеть, как вы будете обмениваться подарками, и радоваться за вас», — предложила эксперт в беседе с Life.ru.

Альтернативно можно сослаться на ограниченный бюджет, выразив благодарность за предложение. Если же сотрудник обнаружил себя в списке участников помимо его воли, эксперт советует без промедления сообщить организатору о своём выходе из игры, не вдаваясь в пространные оправдания. Достаточно вежливого и чёткого отказа.

Более сложной может оказаться ситуация с отказом от дарения подарков коллегам, если в компании это устоявшаяся традиция. Чтобы избежать напряжения, специалист рекомендует использовать аргумент нехватки финансов, подчеркнув намерение поздравить коллегу лично. Можно также предложить альтернативу в виде символических подарков или вовсе инициировать обсуждение об отказе от них в пользу личных поздравлений, поскольку эта проблема может быть актуальна и для других членов коллектива.

