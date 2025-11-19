На Украине взломали официальный сайт Сил терробороны ВСУ

Силы территориальной обороны Украины заявили о кибератаке на официальный сайт. По их данным, неизвестные получили доступ к ресурсу и опубликовали ложную информацию.

«Официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был взломан… Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы портала.

Ранее стало известно, что пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных нескольких украинских страховых компаний. В результате злоумышленники получили доступ к большому объёму сведений, включающих персональные данные граждан и конфиденциальную информацию об оборонных предприятиях страны.