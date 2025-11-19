Россия и США
19 ноября, 13:10

Над аэропортом Геленджика ввели план «Ковёр» из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» ввели для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Геленджика, приём и выпуск самолётов временно приостановлены. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — объявили в Росавиации.

А минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов, 16, нейтрализовано над акваторией Чёрного моря. Еще по 14 БПЛА сбито над территорией Воронежской области и Краснодарского края соответственно.

