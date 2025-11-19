Сломаны кости, выбиты зубы: 11-летний «Серпуховский Роналду» на спор прыгнул со второго этажа ТЦ

Юный футболист из Серпухова получил серьёзные травмы после падения с высоты второго этажа торгового центра «Корстон». Об этом сообщает SHOT.

По информации от некоторых очевидцев, одиннадцатилетний «Серпуховский Роналду» спрыгнул со второго этажа на спор. По другой версии, парень решил помочь своей подруге и попытался достать упавшую вниз помаду. Мальчик побежал за вещью, наступил на незакреплённую доску и сорвался вниз с нескольких метров.

В результате подросток был доставлен в медицинское учреждение с множественными повреждениями — у него перелом руки, выбиты зубы и травмы лица, для лечения которых потребуется серия операций. Пострадавший профессионально занимается футболом в местной спортшколе «Талант», где его сравнивают с Криштиану Роналду за выдающиеся результаты.

Ранее Life.ru рассказывал, что 11-летняя футболистка академии казанского ФК «Рубин» сломала ногу во время переноски тяжёлых ворот, что было назначено ей в качестве наказания тренером. Во время тренировки в Казани 22 сентября тренер Юлия Балыкова в качестве наказания заставила воспитанницу переносить тяжёлый инвентарь. В результате падения металлической конструкции у девочки был диагностирован закрытый перелом четвертой и пятой плюсневых костей стопы.