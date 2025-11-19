Замёрзшего насмерть двухлетнего мальчика нашли на улице в Туве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Ponomarenko
В Республике Тыва двухлетний мальчик трагически погиб, самостоятельно выбравшись в морозную ночь из дома на улицу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошёл в селе Дурген в ночь с 16 на 17 ноября. По данным следствия, вечером в воскресенье отец мальчика, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оставил ребёнка без присмотра, пока матери не было дома. Предположительно, малыш смог самостоятельно выйти из жилища.
Утром безжизненное тело ребёнка с признаками переохлаждения было обнаружено в пристройке к дому. По факту гибели малыша правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее на съёмках реалити-шоу «Школа» 11-летняя девочка показала в камеру жест, известный как международный «сигнал о помощи». Теперь зрители умоляют помочь ей. При этом её тренер из спортивной секции говорит, что его воспитанница просто любит выдумывать всякое.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.