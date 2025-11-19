Россия и США
19 ноября, 08:18

Замёрзшего насмерть двухлетнего мальчика нашли на улице в Туве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Ponomarenko

В Республике Тыва двухлетний мальчик трагически погиб, самостоятельно выбравшись в морозную ночь из дома на улицу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл в селе Дурген в ночь с 16 на 17 ноября. По данным следствия, вечером в воскресенье отец мальчика, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оставил ребёнка без присмотра, пока матери не было дома. Предположительно, малыш смог самостоятельно выйти из жилища.

Утром безжизненное тело ребёнка с признаками переохлаждения было обнаружено в пристройке к дому. По факту гибели малыша правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

