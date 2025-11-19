Горе-мать, отрезавшая голову сыну-инвалиду, кормила котов лучше, чем ребёнка

Елена Цуцкова, которая призналась в убийстве своего шестилетнего сына-инвалида, кормила своих котов премиум-кормом. Как сообщили ИА Регнум источник и волонтёры, забравшие из её квартиры породистых хвостатых, женщина заботилась о животных значительно лучше, чем о собственных детях. Сейчас котам подыскивают новых хозяев.

По словам источника, в квартире, где проживала Цуцкова с двумя детьми, было чисто и сделан приличный ремонт. Однако у детей не было даже кровати — они спали на одном матрасе, а питания в доме практически не было. При этом у котов всегда был дорогой корм и необходимые условия.

«Котов женщина кормила дорогими кормами, у них были условия намного лучше, чем у детей», — сообщил источник.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве, в Гольяновском пруду, в рюкзаке была обнаружена голова шестилетнего ребёнка. В тот же день в квартире в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве обвинили его 31-летнюю мать Елену Цуцкову. По данным источников, женщина называла себя «ведьмой» и «проводником между мирами». Она написала явку с повинной и была арестована. Известно, что она состояла на учёте у психиатра и имела наркотическую зависимость. Сейчас следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.