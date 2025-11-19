Названо грозное российское оружие, которое «изменило правила игры» на Украине

Российский беспилотный летательный аппарат комплекса «Ланцет» стал «кардинально менять ход событий» на поле боя. Об этом сказано на презентации Рособоронэкспорта на авиашоу Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.

«Комплекс — не просто продукт, а комплексная тактическая экосистема, объединяющая разведывательные, коммуникационные и ударные возможности, которая изменила правила игры на современном поле боя», — заявили в компании.

Во время презентации были продемонстрированы возможности обновлённого комплекса «Ланцет-Э». В Рособоронэкспорте объяснили, что система включает в себя разведывательный беспилотник Z-16Э, который способен противостоять радиоэлектронным средствам подавления противника, а также самостоятельно обнаруживать и классифицировать цели и барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением — «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК».

