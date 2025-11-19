Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 13:35

Названо грозное российское оружие, которое «изменило правила игры» на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российский беспилотный летательный аппарат комплекса «Ланцет» стал «кардинально менять ход событий» на поле боя. Об этом сказано на презентации Рособоронэкспорта на авиашоу Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.

«Комплекс — не просто продукт, а комплексная тактическая экосистема, объединяющая разведывательные, коммуникационные и ударные возможности, которая изменила правила игры на современном поле боя», — заявили в компании.

Во время презентации были продемонстрированы возможности обновлённого комплекса «Ланцет-Э». В Рособоронэкспорте объяснили, что система включает в себя разведывательный беспилотник Z-16Э, который способен противостоять радиоэлектронным средствам подавления противника, а также самостоятельно обнаруживать и классифицировать цели и барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением — «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК».

Ранее сообщалось, что на промышленных зонах Красноармейска (Покровска) в ДНР были обнаружены склады с экспериментальным оружием НАТО, которое применялось против сил России. В настоящее время обсуждается дальнейшая судьба данного вооружения. Возможны варианты его уничтожения с существенными финансовыми потерями либо передача под контроль российских специалистов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

    avatar