На Украине наблюдается резкое сокращение числа детей дошкольного возраста, что привело к появлению свободных мест в детских садах по всей стране. О демографических изменениях сообщила заместитель министра образования Анастасия Коновалова.

«До школы это демографическая яма ещё так не дошла, пока их не так сильно касается. А вот в дошкольном образовании мы её уже очень сильно чувствуем. Сады во многих громадах, даже более-менее населённых, сейчас стоят полупустые», — сказала она.

Коновалова отметила, что Киев впервые за долгое время может обеспечить местами в детсадах всех желающих, хотя в отдельных районах и городах-спутниках сохраняются очереди из-за большого количества внутренне перемещённых лиц.

Статистика также подтверждает демографический кризис. Детей до 3 лет на Украине насчитывается 570 тысяч, а в возрасте 3-6 лет — 881 тысяча, хотя в нормальных условиях эти цифры должны быть примерно равны. Замминистра прогнозирует, что в ближайшие три года страна потеряет 200 тысяч детей дошкольного возраста, что эквивалентно закрытию двух тысяч крупных детских садов.

Ранее Life.ru рассказывал, что за два с половиной года Украину покинули ещё 10 миллионов человек. Сейчас на подконтрольных Киеву территориях проживает лишь 31,1 миллиона жителей. При этом прифронтовые регионы практически безлюдны, там остались лишь пожилые люди.