Утрата вооружения, оцениваемая в миллиард рублей, из-за действий российской армии может стать ощутимым ударом для украинской стороны. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наши военные уничтожили две американские пусковые установки MLRS, ракеты и много чего ещё. Мы выбиваем у Вооружённых сил Украины (ВСУ) средства поражения, что неизбежно ослабляет противника. И эту работу следует продолжать, не дожидаясь, пока ВСУ начнут стрелять», — подчеркнул специалист в беседе с «Лентой.ру».

Капитан также акцентировал внимание на том, что, несмотря на потери, у противника сохраняется существенный арсенал для атак на российские войска, при этом поддержка со стороны западных союзников не прекращается. Некоторое количество военной техники, по его словам, всё ещё поступает, часть удаётся восстановить.

Многие государства готовы оказывать помощь Украине — около десятка влиятельных стран наверняка найдётся, дополнил Дандыкин. А Россия, по его словам, действует самостоятельно, опираясь только на свои силы.

А ранее Life.ru писал, что Украина движется к стратегическому поражению. По словам немецкого журналиста, поставляемая Киеву техника недостаточно эффективна против российского вооружения. Кроме того, ряд подразделений ВСУ существует лишь формально из-за высокой доли дезертирства.