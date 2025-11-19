Депутат наказан за превышение полномочий, стоившее Ленобласти 23 млн

Суд признал депутата Законодательного собрания Ленинградской области Даниила Федичева виновным по делу о злоупотреблении полномочиями в период, когда чиновник возглавлял АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области». Об этом сообщает СК по региону.

Чиновник Ленобласти задержан за превышение полномочий. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

«Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере заработной платы за 10 месяцев, с учётом ч. 5 ст. 72 УК, в размере 1 400 000 рублей», — сказано в тексте.

По данным следствия, в 2020–2021 годах Федичев будучи главой АНО организовал передачу управления дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, что позволило ему полностью и единолично контролировать его работу. Затем Федичев скрыл от наблюдательного совета сведения о заключённых договорах и планируемых. Общая сумма соглашений составила не менее 445 935 088 рублей. В итоге АНО недополучило прибыль в размере более 23 миллионов рублей.

Предполагаемый доход должен был пойти на восстановление прав граждан – участников долевого строительства, а также на возведение школ, больниц и другой инфраструктуры в Ленинградской области. В конечном итоге дочернее предприятие признали банкротом, а сотрудникам не выплатили зарплаты. Сам Федичев тогда вышел сухим из воды, пользуясь покровительством бывшего вице-губера Михаила Москвина, который позже был осуждён за взятку.

