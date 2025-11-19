Челябинский депутат объяснил суду наличие элитной квартиры с дворецким и видом на Воробьёвы горы

В Центральном районном суде Челябинска 19 ноября началось рассмотрение дела об обращении в доход государства московской квартиры депутата городской думы Александра Галкина. Парламентарий и его представитель полностью отрицали предъявленные обвинения и намерены доказывать законность приобретения недвижимости, сообщили из зала суда.

«Брат занял мне сумму в 3,2 млн рублей. Теперь прокуратуру интересует, где он взял деньги. Ответ: продал объект недвижимости. Сделку никто не оспаривает. Но где брат взял деньги на приобретение этого объекта недвижимости в 2021 году? Брат взял деньги у отца. Откуда у отца деньги? В 2017 году он продал объект недвижимости. На эти и другие вопросы у нас есть обоснования», — отметил депутат.

К материалам дела добавили декларацию экс-депутата регионального заксобрания Дмитрия Ларина, который подтвердил, что осенью 2024 года занял деньги Галкинy. Для подтверждения своих слов Ларин предоставил декларации о доходах за 2021–2024 годы.

Прокуратура утверждает, что финансовое положение самого депутата и его родственников не соответствует сумме, необходимой для покупки квартиры, включая размер авансового платежа и возможности Галкинa даже с учётом займов. Около 9 миллионов рублей происхождение которых не подтверждено, вызывают особые вопросы.

Ответчики заявили, что квартира приобреталась в 2021-м, и попросили изучить справки о доходах за предыдущие годы. Адвокат Александр Щербинин попытался объяснить ситуацию, подробно изучив декларации клиента, отметив, что все полученные средства, включая заёмные, задокументированы. В итоге суд перенёс слушание на 15 декабря, к которому стороны должны представить все требуемые документы и выписки.

Иск о конфискации квартиры семьи Галкина в столичном жилом комплексе Hide поступил в суд в конце октября после проверки декларации депутата, в которой указанные доходы не соответствуют стоимости элитной недвижимости стоимостью в десятки миллионов рублей.

Сам депутат пояснил, что жильё приобреталось по программе семейной ипотеки, максимальная сумма которой для Москвы составляет 12 миллионов рублей. Помимо этого, он занял средства у знакомых и своего брата, проходящего службу в зоне СВО. Тем не менее прокуратура продолжает сомневаться в прозрачности сделки и требует объяснений по источникам займов, предоставленных знакомыми Галкинa для покупки квартиры.

