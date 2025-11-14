Суд рассмотрит иск о выселении депутата-прогульщика Напсо из служебной квартиры

В Никулинском суде Москвы сегодня начнётся рассмотрение громкого дела о выселении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры. Иск подало Управление по эксплуатации жилого фонда при управделами президента, требующее освободить жильё ещё с мая, сообщили РИА «Новости»

Представители Напсо активно противятся выселению, утверждая, что квартира стала для бывшего парламентария «единственным жильём». После того как сочинский суд изъял около 60 объектов недвижимости семьи Напсо по иску Генпрокуратуры, служебная квартира действительно осталась их последним адресом в России.

Интересно, что сам Напсо уже около двух лет проживает в ОАЭ, что и стало одной из причин лишения его мандата. Госдума установила, что политик отсутствовал на работе более 200 дней без уважительных причин, периодически оформляя больничные в промежутках между зарубежными поездками.

Напомним, что Юрий Напсо привлёк внимание своим халатным подходом к работе. В результате Верховный суд принял решение о лишении его депутатских полномочий. Напсо выразил несогласие с этим решением, подав иск, который суд отклонил. Отказ добровольно покинуть свой кабинет привёл к тому, что в конце июня помещение было вскрыто.