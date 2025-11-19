Гинеколог объяснила, почему девушкам никогда нельзя мыть ТАМ мужским гелем для душа

Использование неподходящего геля для душа в интимной зоне спровоцировало развитие молочницы и бактериального вагиноза у девушки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Как выяснилось, причиной проблем стало применение мужского геля «3 в 1», принадлежавшего её партнёру. По словам Ольги Братчиковой, заведующей научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребёнка Пироговского университета, можно выделить два типа реакций на гигиенические средства.

Эксперт пояснила, что первая реакция является аллергической и проявляется в виде раздражения, покраснения и зуда. Вторая же носит более отсроченный характер и связана с разрушением естественного баланса микрофлоры. Щелочной pH некоторых гелей для душа или мыла способен привести к развитию бактериального вагиноза, главным симптомом которого становятся патологические выделения с резким запахом.

