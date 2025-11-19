Двух чиновников в Ленобласти задержали за махинации с землями для многодетных и семей СВО

Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в следственном управлении СК России.

Уголовное дело возбуждено после обращения многодетных семей и жены участника СВО, которые не смогли получить положенные им земельные участки. Следствие установило, что чиновники организовали незаконную продажу льготных земель посторонним лицам, причинив ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей.

В Ленобласти задержали двух чиновников за мошенничество. Видео © Telegram / Следком

В настоящее время проводятся обыски и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Приморье правоохранители остановили преступную группу, которая обманывала военных, в том числе участников спецоперации. Злоумышленники обвели вокруг пальца два десятка человек. В результате действий злоумышленников пострадали 20 человек, а общий материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей.