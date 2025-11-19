«Нужно адаптироваться»: Российские военные кулибины довели ВСУ до отчаяния
AFP: Солдат ВСУ Константин пожаловался на военные разработки России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Украинские силы противовоздушной обороны вынуждены постоянно приспосабливаться к новым российским военным разработкам. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса ВСУ Константин.
«Этот постоянный процесс адаптации, как отметил Константин, стал новой суровой реальностью для украинских войск на фронте. Нам нужно адаптироваться каждый месяц [к российским разработкам на фронте]. Иногда ещё чаще», — рассказал военнослужащий.
Ранее сообщалось, что на участке российско-украинской границы продолжаются тяжёлые позиционные бои с участием российской группировки войск «Север». Приграничные районы Курской и Сумской областей стали ареной интенсивных боёв. Со стороны Российской Федерации был осуществлен массированный артиллерийский обстрел украинских военных позиций.
