19 ноября, 14:48

Новак заявил о снижении цен на бензин

Обложка © Life.ru

Ситуация на российском топливном рынке характеризуется стабильностью, а недавнее снижение цен в оптовом сегменте постепенно транслируется и на стоимость топлива на автозаправках. Такое заявление для журналистов сделал вице-премьер РФ лександр Новак.

«Оптовые цены скорректировались вниз, частично уже скорректировались вниз и цены на заправках», — сказал зампред правительства.

Продажу бензина только по паспорту могут ввести в российском регионе

Ранее Life.ru писал, что цены на бензин в России растут примерно на уровне инфляции. Новак объяснил, что стабильность цен невозможна, ведь топливо должно отражать рост стоимости других товаров и услуг.

