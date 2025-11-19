На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно остановили автомобильное движение, запрет на проезд начал действовать сегодня в 16:16 (по московскому времени). Об этом сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 70 транспортных средств.», — появилось через полчаса новое сообщение. Причины короткой приостановки движения не называются.

Ранее сообщалось о новых правилах для водителей, пересекающих Крымский мост: с полуночи 2 ноября при прохождении досмотра им предстоит заполнять анкету. Нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту для таких машин и направят на сухопутный маршрут.