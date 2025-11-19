Захарова заявила, что МИД РФ не получал планов рамочного соглашения по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о скором заключении рамочного соглашения по украинскому конфликту. В комментарии для «Ридуса» дипломат заявила, что российское внешнеполитическое ведомство не получало от Госдепа США какой-либо информации о подготовке документов подобного характера.

«Как сообщили в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран. От Госдепа МИД России ничего подобного не получал», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщило, что Вашингтон вскоре может обнародовать крупное мирное соглашение с Россией, направленное на прекращение боевых действий на Украине. Причём стороны конфликта якобы могут подписать договор уже до конца месяца.