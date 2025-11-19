Степана Гигу экстренно госпитализировали — потребовалась срочная операция

«Ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведённым срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжёлое, но стабильное», — говорится в обращении команды артиста.

Ранее Life.ru сообщал, что знаменитый психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на микроинсульт. 86-летний вместе со спутницей был в московском аэропорту перед вылетом в Стамбул. Сообщается, что конечной точкой путешествия экстрасенса должна была стать Польша — страна, где он проживал в начале 90-х и где у него до сих пор много последователей.