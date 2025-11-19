Степана Гигу экстренно госпитализировали — потребовалась срочная операция
Украинский народный артист Степан Гига был госпитализирован и перенёс срочную операцию. Об этом сообщила его команда в официальном обращении, опубликованном в социальных сетях.
«Ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведённым срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжёлое, но стабильное», — говорится в обращении команды артиста.
