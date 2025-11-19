Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 15:03

Степана Гигу экстренно госпитализировали — потребовалась срочная операция

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stepan.giga_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stepan.giga_official

Украинский народный артист Степан Гига был госпитализирован и перенёс срочную операцию. Об этом сообщила его команда в официальном обращении, опубликованном в социальных сетях.

«Ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведённым срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжёлое, но стабильное», — говорится в обращении команды артиста.

Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке
Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке

Ранее Life.ru сообщал, что знаменитый психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на микроинсульт. 86-летний вместе со спутницей был в московском аэропорту перед вылетом в Стамбул. Сообщается, что конечной точкой путешествия экстрасенса должна была стать Польша — страна, где он проживал в начале 90-х и где у него до сих пор много последователей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar