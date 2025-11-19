Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 14:56

В центре Москвы полыхает пентхаус элитного ЖК с панорамными окнами за 700 млн

В центре Москвы на Звенигородской улице полыхает элитный ЖК «Lucky». Горит квартира на 19-м этаже здания. Об этом сообщает SHOT и публикует жуткие кадры с места.

Пожар в ЖК «Lucky». Видео © Telegram / SHOT

Известно, что на верхних этажах жилого комплекса находятся просторные пентхаусы площадью от 210 до 451 кв. метров с панорамными окнами. Стоимость жилья в элитном доме доходит до 775 млн рублей.

Как уточнили в МЧС, на месте работают 12 сотрудников и 3 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

При пожаре в квартире на Крылатских Холмах погибли два человека
При пожаре в квартире на Крылатских Холмах погибли два человека

Сегодня днём в Москве произошёл ещё один пожар — горел отель Radisson Blue Олимпийский, из которого были эвакуированы 400 постояльцев и сотрудников. Очаг возгорания был расположен на третьем этаже гостиницы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar