15 лет колонии: Вынесен приговор главе «Русского молока» по делу о захвате земель и хищениях

Суд в Подмосковье приговорил главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по делу о создании и руководстве преступным сообществом. Прокуратура ранее запрашивала для предпринимателя 19 лет колонии.

По данным следствия, Бойко-Великий организовал преступную группу ещё в 2003 году. Её ключевой задачей, как установило следствие, была скупка земельных участков в Рузском районе Московской области. Под видом развития сельского хозяйства он вместе с соучастниками переоформлял земельные паи, находившиеся в долевой собственности, на подконтрольные компании. После этого участки дробились и перепродавались.

С 2003 по 2011 годы группа присвоила около 2 тыс. гектаров земли. Ущерб оценён в 348 млн рублей.

Вместе с Бойко-Великим по делу проходят бывший директор по стратегическому развитию «Русского молока» Кирилл Савицкий, экс-гендир компании «Вашъ финансовый попечитель» Мария Лобода и Олег Чудновский.

Следствие также установило, что в 2013–2018 годах Бойко-Великий, владея 10% уставного капитала банка «Кредитный экспресс», участвовал в преступной схеме по хищению средств финучреждения. По версии следствия, он, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и ещё четыре сотрудника подделывали документы на фиктивные кредиты и похищали деньги клиентов.

К 2019 году все семь участников схемы были задержаны, им предъявили обвинения. Сам Бойко-Великий вину не признал.