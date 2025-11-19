Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 15:09

Опрос показал рост числа увольнений россиян среди их знакомых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Индекс безработицы, рассчитываемый ВЦИОМ, в октябре снизился с минус 49 до минус 42 пунктов. Это означает, что россияне стали чаще сообщать об увольнениях среди своих знакомых и близких.

На вопрос о том, сколько людей в их окружении потеряли работу за последние два-три месяца, 7% респондентов ответили, что таких было четверо и больше. В сентябре этот показатель был на уровне 5%. При этом доля тех, кто заявил, что никто из их окружения не лишился работы, за месяц сократилась с 68% до 65%.

Во ВЦИОМ напомнили, что индекс безработицы отражает субъективное ощущение россиян и формируется как разница между положительными и отрицательными ответами. Диапазон возможных значений — от –100 до +100, и чем выше значение, тем актуальнее для граждан выглядит проблема.

На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6%
На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6%

Ранее Life.ru писал, что официальная безработица в России остаётся самой низкой среди стран «Большой двадцатки». По итогам третьего квартала страна второй раз подряд стала лидером по этому показателю. Ближе всех — Южная Корея (2,5%) и Япония (2,6%).

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • вциом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar