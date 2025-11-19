Фёдор Конюхов в одиночку проживёт на Смоленске четыре месяца. Первым в истории

Российский путешественник Фёдор Конюхов приплыл к берегам Антарктиды и показал в соцсети головокружительные кадры сурового континента. Там путешественник собирается развернуть первую в истории одиночную антарктическую станцию на острове Смоленск (Ливингстон) в архипелаге Южные Шетландские острова.

Фёдор Конюхов приплыл к берегам Антарктиды. Видео © Telegram / Фёдор Конюхов

«Вот она Антарктида. Сегодня 19 ноября 2025 годы мы подошли к Антарктиде. Идём на российскую станцию Беллинсгаузен, а к вечеру уйдём на Смоленск. Я соскучился по Смоленску», — сказал знаменитый мореплаватель на видео.

Конюхов пробудет на станции с ноября 2025 года по март 2026 года. В течение этого времени ему предстоит провести ряд научных исследований, в частности на тему микропластика и загрязнения океанических вод. По словам путешественника, развернуть станцию ему поможет команда, которая затем отправится обратно. С собой Конюхов взял флаг Смоленска — символ родины и российского присутствия на Антарктиде.

