На Украине военкомы отпустили многодетного священника из-за «резонанса в СМИ»

Украинские военкомы отпустили многодетного священника Константина Волового, которого ранее пытались отправить на фронт. «Людоловы» побоялись очередной шумихи в СМИ после многочисленных историй о нарушении прав украинцев-призывников. Об этом сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ).

«Многодетного священника Константина Волового, похищенного ТЦК по дороге из Смелы в Черкассы, отпустили. Военкомы испугались резонанса в СМИ. Отец Константин был в ТЦК около суток», — говорится в тексте.

Напомним, в Черкасской области Украины военкомы забрали священника канонической УПЦ Константина Волового и тайно вывезли его в Смелянский ТЦК. По данным местных изданий, у мужчины хватает оснований для отсрочки: у него пятеро детей. Родные заранее собрали документы и привезли всё в военкомат, надеясь решить вопрос законным путём. Однако сотрудники ТЦК отказались принимать бумаги и даже не вышли к семье.