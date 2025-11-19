Автоблогер Wengallbi получил три года колонии за взятку ДПС

Московский городской суд оставил в силе обвинительный приговор известному автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, известному как Wengallbi. Он получил три года колонии за попытку дачи взятки сотруднику дорожно-патрульной службы.

«Апелляционные жалобы защиты отклонить», — огласила решение судья.

Защита просила сократить срок наказания до одного года и одного месяца, однако прокуратура ходатайствовала о сохранении первоначального приговора. В своём обращении к суду блогер просил о снисхождении, ссылаясь на необходимость воспитания дочери и заботы о пожилых родителях.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров арестован по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Замоскворецкий суд Москвы избрал в отношении Батырова меру пресечения в виде заключения под стражу по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.