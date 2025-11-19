Автоблогер Wengallbi получил три года колонии за взятку ДПС
Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд оставил в силе обвинительный приговор известному автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, известному как Wengallbi. Он получил три года колонии за попытку дачи взятки сотруднику дорожно-патрульной службы.
«Апелляционные жалобы защиты отклонить», — огласила решение судья.
Защита просила сократить срок наказания до одного года и одного месяца, однако прокуратура ходатайствовала о сохранении первоначального приговора. В своём обращении к суду блогер просил о снисхождении, ссылаясь на необходимость воспитания дочери и заботы о пожилых родителях.
