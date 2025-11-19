Петербуржец отсудил 10 тысяч за недоставленные пельмени

Житель Санкт-Петербурга через суд компенсировал моральный вред за непоставленный заказ пельменей. Мужчина заказал у индивидуального предпринимателя продукты на 1916 рублей, но так и не получил свой ужин.

Как сообщила руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, истец потребовал вернуть стоимость заказа, неустойку и 10 тысяч рублей за моральные страдания. Ответчик вернул основную сумму только при подаче иска, а суд взыскал дополнительно 8085 рублей неустойки. После этого покупатель забрал иск, и дело было закрыто.

«Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в 8 085.92 рублей. Дима остался доволен и отказался от иска», — написала Лебедева.

