Жена раввина Бороды требует почти 30 млн рублей от ушедшей на СВО хирурга Лонской
Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru
Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск к пластическому хирургу Екатерине Лонской, требуя около 28 миллионов рублей в качестве возмещения убытков. Причина иска — неудачная блефаропластика, сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.
«Тверской суд Москвы рассмотрит исковое заявление Инны Бороды о взыскании убытков, компенсации морального вреда на сумму около 28 миллионов рублей с Екатерины Лонской», — заявил собеседник агентства.
Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 19 декабря.
Неудачная операция случилась в 2023 году, когда супруга главы Федерации еврейских общин России Инна Борода обратилась в частную клинику «КЛАЗКО» для проведения косметической операции на веках. Однако после хирургического вмешательства у неё развились серьёзные осложнения. Борода не могла закрыть глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно терять зрение. В связи с этим потерпевшая потребовала компенсацию в размере 27 миллионов рублей. Хирург Лонская, проводившая операцию, была отстранена от работы, а впоследствии задержана. По итогам разбирательства её приговорили к 11 месяцам колонии-поселения и запрету на занятие медицинской практикой сроком на 2,5 года.
