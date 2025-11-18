Жена раввина Бороды требует почти 30 млн рублей от ушедшей на СВО хирурга Лонской

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск к пластическому хирургу Екатерине Лонской, требуя около 28 миллионов рублей в качестве возмещения убытков. Причина иска — неудачная блефаропластика, сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«Тверской суд Москвы рассмотрит исковое заявление Инны Бороды о взыскании убытков, компенсации морального вреда на сумму около 28 миллионов рублей с Екатерины Лонской», — заявил собеседник агентства.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 19 декабря.