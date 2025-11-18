Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 06:31

Жена раввина Бороды требует почти 30 млн рублей от ушедшей на СВО хирурга Лонской

Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru

Инна Борода лишилась зрения после блефароластики у хирурга Екатерины Лонской. Фото © Life.ru

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск к пластическому хирургу Екатерине Лонской, требуя около 28 миллионов рублей в качестве возмещения убытков. Причина иска — неудачная блефаропластика, сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«Тверской суд Москвы рассмотрит исковое заявление Инны Бороды о взыскании убытков, компенсации морального вреда на сумму около 28 миллионов рублей с Екатерины Лонской», — заявил собеседник агентства.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 19 декабря.

Хирург Лонская, оставившая слепой жену раввина, уже месяц служит на СВО
Хирург Лонская, оставившая слепой жену раввина, уже месяц служит на СВО

Неудачная операция случилась в 2023 году, когда супруга главы Федерации еврейских общин России Инна Борода обратилась в частную клинику «КЛАЗКО» для проведения косметической операции на веках. Однако после хирургического вмешательства у неё развились серьёзные осложнения. Борода не могла закрыть глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно терять зрение. В связи с этим потерпевшая потребовала компенсацию в размере 27 миллионов рублей. Хирург Лонская, проводившая операцию, была отстранена от работы, а впоследствии задержана. По итогам разбирательства её приговорили к 11 месяцам колонии-поселения и запрету на занятие медицинской практикой сроком на 2,5 года.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar