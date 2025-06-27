Хирурга Лонскую, оставившей слепой жену раввина, приговорили к 11 мес. колонии

Пластического хирурга Екатерину Лонскую приговорили к 11 месяцам колонии-поселения из-за неудачной операции на веках жены президента Федерации еврейских общин. Кроме того, ей запретили заниматься медицинской практикой на 2,5 года. Об этом узнал корреспондент Life.ru.

Лонская также обязана выплатить пострадавшей Инне Борода 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Однако Инна требовала с хирурга гораздо больше — почти 27,7 миллиона рублей, которые потратила на операции и восстановление зрения.

Добровинский — о решении суда. Видео © Life.ru