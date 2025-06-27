Хирурга Лонскую, оставившей слепой жену раввина, приговорили к 11 мес. колонии
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Пластического хирурга Екатерину Лонскую приговорили к 11 месяцам колонии-поселения из-за неудачной операции на веках жены президента Федерации еврейских общин. Кроме того, ей запретили заниматься медицинской практикой на 2,5 года. Об этом узнал корреспондент Life.ru.
Лонская также обязана выплатить пострадавшей Инне Борода 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Однако Инна требовала с хирурга гораздо больше — почти 27,7 миллиона рублей, которые потратила на операции и восстановление зрения.
Добровинский — о решении суда. Видео © Life.ru
«Лонская вину не признала. Суд вынес, на мой взгляд, абсолютно правильное решение — 11 месяцев колонии поселения и запрет на профессиональную деятельность на 2,5 года. Гражданский иск удовлетворён в части, но оставлена возможность, чтобы сумму повысить», — прокомментировал Life.ru решение суда адвокат Александр Добровинский.
Напомним, в октябре 2023 года Инна Борода решила сделать операцию по удалению лишней кожи на веках и обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». Операцию провела Екатерина Лонская, но что-то пошло не так: после вмешательства Инна Борода не могла закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала быстро терять зрение. Чтобы исправить последствия, ей пришлось обратиться в итальянскую клинику, где после четырех операций удалось восстановить зрение лишь на 30% и только на одном глазу. Потерпевшая требовала 27 млн рублей. Хирург Екатерина Лонская была отстранена от работы в медицинском центре, где была проведена злополучная операция, и впоследствии задержана. Недавно стало известно, что прокурор запросил для хирурга, в результате действий которого пострадала жена раввина, наказание в виде 11 месяцев лишения свободы.