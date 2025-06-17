Прокурор запросил 11 месяцев колонии для хирурга, оставившего слепой жену раввина
Добровинский: Хирургу Лонской, оставившей слепой жену раввина, запросили 11 месяцев
Инна Борода. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/flower_quueen1
Прокурор запросил 11 месяцев колонии для пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода. Об этом Life.ru рассказал адвокат Бороды Александр Добровинский.
Прокурор просит для Екатерины Лонской 11 месяцев в колонии поселения и запрет на профессиональную деятельность на три года. Мы также попросили удовлетворить гражданский иск. Собственно, это то, чего мы добиваемся в этом суде.
Добровинский подчеркнул, что они с командой надеются на справедливый исход дела и ожидают вердикта.
Напомним, ранее сообщалось, что 46-летняя Инна Борода потребовала от хирурга, который испортил ей жизнь, более 27 миллионов рублей. Пострадавшая хочет получить компенсацию за то, что она потеряла зрение после блефаропластики. В Италию россиянке провели несколько операций. Врачам чудом удалось вернуть зрение только на одном глазу и всего на 30%. Хирург Екатерина Лонская была сразу же уволена из медицинского учреждения после происшествия и впоследствии задержана.